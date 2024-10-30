Годовой план работ по программе повышения надежности электроснабжения завершается в Подмосковье

План работ на этот год по программе повышения надежности электроснабжения жителей завершается в регионе. Как отметили в Министерстве энергетики Московской области, мероприятия выполнили уже более чем на 97%.

В целом с января в округах реализовали мероприятия на 361 объекте. Специалисты отремонтировали более 92 километров линий, сто десять подстанций и распределительных пунктов, возвели и модернизировали порядка 74 километров ЛЭП и 69 подстанций.

В этом году работы проводятся на 381 объекте в 32 муниципалитетах. До конца года мероприятия завершатся в десяти округах.