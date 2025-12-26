Горнолыжники из Подмосковья завоевали четыре награды на профессиональных соревнованиях и этапе Кубка России

Представители Подмосковья Виталина Гирина и Александр Хорошилов завоевали четыре медалей в рамках профессиональных соревнований «Серия PRO» по горнолыжному спорту и этапа Кубка России – две золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первые места Виталина Гирина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Дмитров) и Александр Хорошилов (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитров) заняли в женских и мужских соревнованиях в дисциплине «слалом» в рамках II этапа соревнований «Серия PRO». Кроме того, Гирина стала призером соревнований в дисциплине «слалом-гигант», а также на V этапе Кубка России по горнолыжному спорту – в аналогичной дисциплине.

Состязания прошли в Кусе (Челябинская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

