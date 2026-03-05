Горнолыжники Московской области завоевали три медали на всероссийских турнирах

Подмосковные горнолыжники завоевали три медали на всероссийских турнирах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Григорий Бурочкин (СШОР «Истина», Истра) стал победителем, а Иван Салкин (СШОР «Истина», Истра) – серебряным призером на всероссийских соревнованиях «Вулканы Камчатки». Кроме того, Артем Абалихин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял третье место первенства России по горнолыжному спорту.

Соревнования «Вулканы Камчатки» прошли с 1 по 5 марта на трассе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском в рамках госпрограммы «Спорт России», VII и VIII этапы Кубка России и первенство России по горнолыжному – проходят с 1 по 6 марта 2026 года в Южно-Сахалинске (Сахалинская область).

