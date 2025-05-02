Городские прокуроры Подмосковья взяли на контроль мероприятия по устранению последствий непогоды

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли на контроль проведение мероприятий по устранению последствий непогоды в Подмосковье.

Из-за мощного циклона, обрушившегося на регион, в некоторых округах области произошел массовый обрыв электросетей. Это привело к отключению электроснабжения более чем в 400 населенных пунктах.

Сейчас оперативные службы активно ведут работы по ликвидации последствий непогоды. Городские прокуроры контролируют своевременность принятия мер по восстановлению работы электросетей.

Ранее в Минэнерго области рассказали, что в восстановлении электроснабжения задействованы 155 бригад компании «Россети Московский регион».