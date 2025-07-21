Городские прокуроры взяли на контроль ход мероприятий по ликвидации последствий ливня в Подмосковье
Прокуратура проконтролирует ход ликвидации последствий ливня в Подмосковье
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина городские прокуроры взяли на контроль ход ликвидации последствий ливня. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
В результате непогоды в ряде округов области были затоплены улицы. Также произошел размыв плотины вблизи деревни Шохово в Можайске, мостов в Наро-Фоминске и Истре.
Сейчас оперативные и дорожные службы региона активно устраняют последствия случившегося. Ход работ находится на контроле городских прокуроров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе устранения последствий непогоды в области.