Городской чемпионат по авиамодельному спорту прошел в Химках

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках состоялся городской чемпионат в классе гоночных мультироторных моделей F-9U, кубок по авиамодельному спорту провели в Доме юного техника «Интеграл». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Воспитанники «Интеграла» Артем Рекунков, Владимир Большаков и Вячеслав Алехин завоевали золото, серебро и бронзу турнира соответственно. Им предстояло управлять беспилотниками и преодолеть специальную трассу с препятствиями в режиме FPV.

«Воспитанники „Интеграла“ демонстрируют высокий уровень мастерства в области новых технологий. Они регулярно занимают призовые места на соревнованиях и тематических олимпиадах», — добавили в сообщении.

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