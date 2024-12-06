Гостехнадзор Подмосковья провел более тысячи техосмотров самоходной техники за неделю
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
На этой неделе инспекторы Управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели более 1,1 тысячи технических осмотров самоходной техники, чтобы предотвратить аварийные ситуации и повысить безопасность использования техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, специалисты зарегистрировали 725 единиц самоходной техники в целях эффективного контроля соблюдения правил эксплуатации. Инспекторы также выдали 553 удостоверения машиниста-тракториста. Напомним, что все услуги по самоходной технике размещены здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.