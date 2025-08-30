Гостям «Славянского подворья» предлагают стать хозяевами животных

В рамках фестиваля можно не только погрузиться с головой в народные традиции, но и обрести верного друга. Об этом сообщает администрация городского округа Подольск.

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске у гостей появилась уникальная возможность найти себе четвероного друга. Центр реабилитации животных «Юна» привез на площадку 39 подготовленных питомцев, готовых к переезду в новые семьи.

Все животные прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и чипирование. Специалисты центра помогают посетителям подобрать подходящего любимца с учетом образа жизни и предпочтений. После успешного собеседования новые владельцы заключают договор и получают животное вместе с набором полезных подарков.

Особенностью программы является пожизненное консультирование по вопросам содержания и поведения питомца. Мероприятие проходит в рамках 16-го Областного открытого фестиваля народного творчества, который стартовал в субботу, 30 августа.

