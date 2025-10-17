Граффито художника из Подольска получило приз на дальневосточном конкурсе

Художник из Подольска Илья Демченко стал призером дальневосточного конкурса граффити «Авача Стрит Арт». Теперь он получит грант на развитие своего творчества.

В Подмосковье в июне от вандальных надписей очистили более 100 фасадов МКД, сообщили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Демченко представил на конкурс мурал «Огнеборец», который был создан на фасаде дома № 22/10 на улице Ларина в Петропавловске-Камчатском. За эту работу проголосовали 449 человек.

