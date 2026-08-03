График приема жителей в областном правительстве на август утвердили в Подмосковье
Личные приемы граждан пройдут в правительстве Подмосковья в августе
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной Правительства Московской области на август. Кроме того, были утверждены график приема в общественных приемных исполнительных органов и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.
К примеру, 6 августа с 10:00 прием будет вести министр образования Московской области Ингрид Пильдес, а 28 августа с 10:00 — министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Адвокаты ведут прием 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа с 10:00 до 14:00. Консультации осуществляются по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.
Подробная информация обо всех графиках представлена здесь.