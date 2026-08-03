«Очень добрый был человек»: раскрыты детали громкого убийства во дворе Солнечногорска

В подмосковном Солнечногорске произошло жестокое убийство. Мужчина в камуфляже и маске нанес смертельный удар ножом в сердце одному из местных жителей, а второго отправил в больницу. Нападавшим оказался 49-летний сосед пострадавших, его задержали в собственной квартире. Мотивы преступления пока остаются загадкой. В деталях истории разбирался корреспондент РЕН ТВ Владислав Хлебодаров.

Трагедия разыгралась ранним утром во дворе многоэтажного дома. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в маске и камуфляже, вооруженный ножом, приблизился к трем местным жителям. Одному из них злоумышленник нанес удар прямо в область сердца. Потерявший сознание мужчина скончался на месте до приезда скорой. Второй пострадавший выжил, но был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Злоумышленник, по данным канала, готовился к нападению буквально на ходу — надевал маску и перчатки по пути к месту. После расправы он спокойно вернулся в свою квартиру, где его и задержали правоохранители.

Соседи шокированы случившимся. По их словам, погибший был добрым и интеллигентным человеком, буквально пример для многих.

«Он очень интеллигентный, в очках ходил. Парень вообще классный, кошек с улицы забирал. Жена у него осталась. Очень добрый человек был», — рассказал друг погибшего Рындина Александр.

По факту преступления следственные органы возбудили уголовное дело. Как сообщила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Ольга Врадий, подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время его допросят и изберут меру пресечения. Правоохранители выясняют, что стало причиной вооруженного нападения.