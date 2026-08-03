В августе работы в рамках программы соцгазификации ведутся в 72 населенных пунктах Подмосковья

В августе 2026 года специалисты АО «Мособлгаз» ведут работы в 72 населенных пунктах Подмосковья в рамках президентской программы социальной газификации.

Сейчас новые сети прокладывают в деревне Слобода Ленинского округа, селе Турово Серпухова, в деревнях Татищево, Новинки и Полежайки Солнечногорска и других округах.

«Президентский проект затрагивает более 3 тыс. населенных пунктов Подмосковья. За все время реализации программы Мособлгаз подключил к газу 96 тыс. домовладений», — отметил гендиректор предприятия Игорь Баранов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД.