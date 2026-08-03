Возвращение на сцену: Раймонд Паулс анонсировал концерт после отмены шоу в Юрмале
Раймонд Паулс рассказал ТАСС о своем самочувствии и ближайшем концерте
Композитор Раймонд Паулс сообщил о планах выступить 5 августа на камерной площадке вместе с молодой исполнительницей. Ранее артист отменил запланированное на 3 августа крупное выступление в юрмальском концертном зале «Дзинтари» по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.
Главное о творческих планах и самочувствии маэстро
- Камерный формат: Концерт 5 августа пройдет в небольшом зале. Музыкант выступит вместе с молодой певицей.
- Состояние здоровья: Маэстро продолжает амбулаторное лечение в домашних условиях, однако не планирует полностью завершать творческую деятельность и делает паузу только на время восстановления.
- Изменения в графике: Из-за недомогания ранее пришлось отменить выступление в Юрмале, запланированное на 3 августа.