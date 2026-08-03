Ультиматум не сработал: почему ФАС завела новое дело против технологического гиганта Apple
РБК: ФАС оценит дискриминацию российских приложений и магазина RuStore на iOS
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении американской корпорации Apple из-за неполного выполнения выданного ранее предупреждения. Поводом стал отказ компании предустанавливать на устройства iOS (iPhone и iPad) российский мессенджер «Макс» и отечественный магазин приложений RuStore, пишет РБК.
Детали претензий и возможные санкции для корпорации
- Частичное выполнение требований: Apple выполнила требования ФАС лишь частично — с 27 июля в обновлении ПО появилась возможность выбора и предустановки российской поисковой системы по умолчанию.
- Невыполненные пункты: Предупреждение ФАС, срок которого истек 15 июля, также требовало обеспечения предустановки мессенджера «Макс» и RuStore, что корпорацией было проигнорировано.
- Грозящие штрафы: В случае установления факта нарушения Закона о защите конкуренции компании Apple грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ (ранее ведомство заявляло о рисках штрафа до 4 млрд рублей).
- Международный контекст: В ФАС подчеркнули, что дискриминационные действия Apple в отношении сторонних сервисов и разработчиков сейчас также исследуются антимонопольными органами стран БРИКС и других государств.