Ультиматум не сработал: почему ФАС завела новое дело против технологического гиганта Apple

Частичное выполнение требований: Apple выполнила требования ФАС лишь частично — с 27 июля в обновлении ПО появилась возможность выбора и предустановки российской поисковой системы по умолчанию.

Невыполненные пункты: Предупреждение ФАС, срок которого истек 15 июля, также требовало обеспечения предустановки мессенджера «Макс» и RuStore, что корпорацией было проигнорировано.

Грозящие штрафы: В случае установления факта нарушения Закона о защите конкуренции компании Apple грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ (ранее ведомство заявляло о рисках штрафа до 4 млрд рублей).