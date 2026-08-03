Трагедия в Архипо-Осиповке: число жертв падения обломков БПЛА увеличилось до 6 человек
В Геленджике 3 августа объявлена опасность атаки беспилотников
Днем 3 августа в Геленджике объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава курортного города Алексей Богодистов призвал жителей и туристов сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям по безопасности.
Последствия падения обломков БПЛА и работа экстренных служб
- Ситуация в Архипо-Осиповке: Падение обломков БПЛА в поселке Архипо-Осиповка привело к разрушениям и человеческим жертвам. По последним данным, пострадали 47 человек, число погибших возросло до шести, среди них трое детей.
- Медицинская помощь: К оказанию помощи привлечены дополнительные врачи Геленджикской городской больницы, медики местных санаториев, психологи и волонтеры. Медучреждения снабжены всеми необходимыми медикаментами.
- Эвакуация тяжелых больных: Пациентов в тяжелом состоянии транспортируют в специализированные клиники ближайших городов.
- Службы на месте: На месте происшествия продолжают ликвидацию последствий и следственные действия сотрудники экстренных и специальных служб.