Путин пошутил о судьбе красноярского метро, строящегося более 30 лет

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым заявил, что строительство метрополитена в Красноярске должно завершиться «в наши времена». Сам проект по возведению подземки длится уже больше трех десятилетий: за это время он стал своеобразным мемом сибиряков и даже попал в скандал из-за уголовного дела.

В ходе доклада о ключевых инфраструктурных проектах Красноярского края губернатор Михаил Котюков сообщил президенту, что стройка метро, начатая еще в «незапамятные времена», сегодня насчитывает более 10 километров подземных тоннелей. Готовность объекта — 33%. За последние полтора года удалось продвинуться заметнее, чем за предыдущие годы и даже десятилетия.

Президент, выслушав доклад, улыбнулся и заметил, что проект нужно довести до конца уже в современную эпоху. Котюков заверил, что власти прикладывают все усилия. Проектная документация полностью готова, есть положительное заключение госэкспертизы, однако остаются нерешенными вопросы с финансовыми расчетами.

Путин подчеркнул: речь не о выделении средств — деньги есть.

«С деньгами надо разобраться. Не с их выделением, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы», — подчеркнул российский лидер.

Котюков ответил, что профильные службы занимаются уточнением сметной стоимости проекта.

Если считать от официального старта работ в октябре 1995 года до текущего 2026 года, то этот проект длится больше трех десятилетий. А если ориентироваться на новый обещанный срок сдачи (2028 год), то с момента первой заложенной сваи до открытия пройдет уже 33 года.

За 31 год это метро стало уже культовым мемом не только в Красноярске, но и во всей Сибири. Жители шутят, что это самый стабильный «сериал» в их жизни, а регулярные обещания открыть его к какому-нибудь очередному году превратились в классическую традицию. Тем временем в Омске построили одну станцию («Пушкинская»), которая стала культовым арт-объектом — подземным переходом с буквой «М». Красноярцы долгое время подкалывали омичей, но теперь согласны, что у Омска хотя бы есть один готовый красивый переход, а в Красноярске за 30 лет не построили даже этого.

Также напомним, что стройка красноярского метро сопровождалась громким уголовным делом. В 2022 году задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по обвинению в мошенничестве на 900 млн рублей. В 2023 году он полностью признал вину и получил 4,5 года колонии. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений, а в марте 2026 года Митволь вышел на свободу.