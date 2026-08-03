Ставка 14% уже в цене: чего ждет фондовый рынок от нового отчета Банка России

Период с 3 по 9 августа 2026 года станет ключевым для российского и мирового финансовых рынков. В России на фоне паузы Банка России и сохранения ключевой ставки на уровне 14% обостряются скрытые риски на денежном рынке: реальная потребность банков в фондировании в 2–2,5 раза превышает официальный структурный дефицит ликвидности, пишет Финам.