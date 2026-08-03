Ставка 14% уже в цене: чего ждет фондовый рынок от нового отчета Банка России
Аналитики «Финама» предупредили о скрытых рисках дефицита ликвидности в банках
Период с 3 по 9 августа 2026 года станет ключевым для российского и мирового финансовых рынков. В России на фоне паузы Банка России и сохранения ключевой ставки на уровне 14% обостряются скрытые риски на денежном рынке: реальная потребность банков в фондировании в 2–2,5 раза превышает официальный структурный дефицит ликвидности, пишет Финам.
Главные факторы риска, макростатистика и корпоративные отчеты
- Ситуация на денежном рынке РФ:
- Официальный структурный дефицит ликвидности в банковском секторе оценивается в 2,3 трлн рублей, однако фактическая потребность банков в привлечении средств достигла 5–6 трлн рублей.
- Высокая стоимость привлечения ликвидности превышает доходы от клиентских средств, что тормозит снижение ставок по кредитам даже при действующей ключевой ставке 14%.
- Ожидания по монетарной политике ЦБ РФ: Рынок ждет публикации резюме Банка России и свежей статистики по инфляции. Замедление роста цен даст сигнал к снижению ставки осенью, в противном случае смягчения монетарной политики ждать не стоит.
- Мировые рынки и сырьевые плошадки:
- Инвесторы ждут индексов PMI США и Китая, а также статистики по рынку труда США. Ожидаются корпоративные отчеты IT-гигантов и первые финансовые результаты компании SpaceX с выходом инсайдеров из лок-апа.
- Нефть марки Brent торгуется в коридоре $83–85 за баррель. При эскалации на Ближнем Востоке и истощении запасов дизеля в Европе цена может превысить $90.
- Корпоративные тренды в РФ:
- Ozon нарастил выручку на 47%, «Яндекс» сократил долговую нагрузку, Сбербанк фиксирует рекордную прибыль.
- ВТБ сталкивается со снижением рентабельности, металлурги зависят от мирового спроса, а экспортеры нефти и газа выигрывают от текущего курса рубля.