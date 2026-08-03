Констанца вместо Одессы: во сколько украинским аграриям обходится замена морских портов
Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль заявил, что из-за блокировки прямого морского экспорта и перехода на альтернативные маршруты расходы на транспортировку тонны украинского зерна выросли с $30–40 до $70–85. Это ставит рентабельность большинства агрохозяйств страны под угрозу, пишет ТАСС.
- Сравнение стоимости доставки: До блокировки черноморских портов логистические затраты составляли $30–40 за тонну. Использование сухопутных коридоров через западные границы и перевалки в румынском порту Констанца подняло цену до $70–85 за тонну (рост на $30–50, или в 1,5–2,5 раза).
- Удар по рентабельности аграриев: При мировой цене пшеницы в порту Констанцы около $210 за тонну, после вычета логистики ($60–70) у производителя остается порядка $140–150, что для большинства фермерских хозяйств оказывается ниже полной себестоимости выращивания.
- Сдерживающие факторы: На итоговую стоимость доставки влияют географический регион, очереди на границе, разница в ширине железнодорожной колеи и тарифы перевалки.
- Итоги 2025/2026 маркетингового года: За завершившийся 30 июня сезон Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур на сумму $10 млрд (в сравнении с $11,2 млрд годом ранее). Основную долю поставок составили кукуруза (21 млн тонн на $4,6 млрд) и пшеница (14 млн тонн на $3 млрд).