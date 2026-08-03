Констанца вместо Одессы: во сколько украинским аграриям обходится замена морских портов

Сравнение стоимости доставки: До блокировки черноморских портов логистические затраты составляли $30–40 за тонну. Использование сухопутных коридоров через западные границы и перевалки в румынском порту Констанца подняло цену до $70–85 за тонну (рост на $30–50, или в 1,5–2,5 раза).

Удар по рентабельности аграриев: При мировой цене пшеницы в порту Констанцы около $210 за тонну, после вычета логистики ($60–70) у производителя остается порядка $140–150, что для большинства фермерских хозяйств оказывается ниже полной себестоимости выращивания.

Сдерживающие факторы: На итоговую стоимость доставки влияют географический регион, очереди на границе, разница в ширине железнодорожной колеи и тарифы перевалки.