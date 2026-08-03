Глава МЧС Куренков предупредил о риске каскадных техногенных катастроф в России
Глава МЧС оценил вероятные последствия аварий по «эффекту домино»
Глава МЧС России Александр Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил, что в долгосрочной перспективе страна может столкнуться с новыми, ранее не прогнозировавшимися авариями и техногенными катастрофами. По словам министра, ключевую угрозу представляет высокий износ инфраструктуры и переплетенность критически важных систем, пишет РИА Новости.
Главные риски для техносферы и вызовы для МЧС
- «Эффект домино» и каскадные ЧС: Взаимосвязанность критических систем создает уязвимости, при которых локальный сбой на одном объекте способен быстро перерасти в системную аварию, охватывающую смежные отрасли и регионы.
- Износ основных фондов: Серьезной проблемой остается физическое и моральное старение инфраструктуры в ЖКХ, энергетике, транспорте, на магистральных трубопроводах и гидротехнических сооружениях.
- Отставание модернизации: Отставание темпов инвестиций в обновление оборудования от реальных скоростей его износа создает условия для лавинообразного роста риска масштабных техногенных аварий.
- Межведомственный характер: Ликвидация каскадных ЧС требует глубокой интеграции органов управления, сил и средств различных ведомств на региональном и федеральном уровнях.