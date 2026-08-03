Глава МЧС Куренков предупредил о риске каскадных техногенных катастроф в России

Глава МЧС России Александр Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил, что в долгосрочной перспективе страна может столкнуться с новыми, ранее не прогнозировавшимися авариями и техногенными катастрофами. По словам министра, ключевую угрозу представляет высокий износ инфраструктуры и переплетенность критически важных систем, пишет РИА Новости.