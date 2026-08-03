Запах и цвет не помогут: почему определить подделку масла на глаз больше нельзя

Проверка упаковки:

Качество канистры и полиграфии: Неровно поклеенные этикетки, размытые шрифты, дефекты пластика и хлипкая крышка — прямые поводы отказаться от покупки.

Защитные элементы: Нарушенные пломбы, отсутствие защитной мембраны под крышкой, следы повторного вскрытия или нечеткая дата производства указывают на подделку.

Цифровая верификация: Проверять QR-коды или проверочные символы под защитным слоем необходимо исключительно на официальном сайте бренда (без перехода по сторонним ссылкам из сторонних приложений).

Надежные каналы продаж: Наиболее безопасный способ избежать покупки контрафакта — приобретение масла у официальных дилеров, в крупных сетевых автомагазинах или авторизованных точках продаж.

Соответствие допускам, а не бренду: Важнее громкого имени производителя — соответствие масла спецификациям двигателя (вязкость по SAE, классы качества API/ACEA и официальные допуски автопроизводителя).

Свойства качественного масла: Быстрое потемнение масла после замены чаще всего свидетельствует о высокой эффективности моющих присадок, смывающих нагар и удерживающих загрязнения во взвеси.