Запах и цвет не помогут: почему определить подделку масла на глаз больше нельзя
ЗР: автоэксперты рассказали, как вычислить поддельное моторное масло по упаковке
Определить фальсифицированное моторное масло по цвету, запаху или консистенции без лабораторного анализа невозможно. Современные производители контрафакта научились визуально копировать состав продукта. Главным ориентиром для автовладельца при покупке остаются качество упаковки, элементы цифровой защиты и выбор проверенной торговой точки, пишет ЗР.
Ключевые признаки контрафакта и правила выбора
- Проверка упаковки:
- Качество канистры и полиграфии: Неровно поклеенные этикетки, размытые шрифты, дефекты пластика и хлипкая крышка — прямые поводы отказаться от покупки.
- Защитные элементы: Нарушенные пломбы, отсутствие защитной мембраны под крышкой, следы повторного вскрытия или нечеткая дата производства указывают на подделку.
- Цифровая верификация: Проверять QR-коды или проверочные символы под защитным слоем необходимо исключительно на официальном сайте бренда (без перехода по сторонним ссылкам из сторонних приложений).
- Надежные каналы продаж: Наиболее безопасный способ избежать покупки контрафакта — приобретение масла у официальных дилеров, в крупных сетевых автомагазинах или авторизованных точках продаж.
- Соответствие допускам, а не бренду: Важнее громкого имени производителя — соответствие масла спецификациям двигателя (вязкость по SAE, классы качества API/ACEA и официальные допуски автопроизводителя).
- Свойства качественного масла: Быстрое потемнение масла после замены чаще всего свидетельствует о высокой эффективности моющих присадок, смывающих нагар и удерживающих загрязнения во взвеси.
- Экстренная доливка: При критическом падении уровня масла допустимо долить совместимый продукт другого бренда, чтобы избежать масляного голодания, однако при первой возможности необходимо провести полную замену с фильтром.