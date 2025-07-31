График приема жителей в приемной правительства на август утвердили в Подмосковье

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на август 2025 года. Кроме того, утвердили график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 1 августа с 10:00 прием будет вести министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, а 8 августа с 10:00 — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ознакомиться с полным графиком приема граждан в приемной областного правительства можно здесь. Информация о графике приема в общественных приемных исполнительных органов региона размещена тут, график приема граждан адвокатами — по этой ссылке.