Границы археологического памятника XVI–XVIII веков установили в Домодедово

В Домодедово установили границы Селища у деревни Павловское
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
Границы археологического памятника XVI–XVIII веков — Селища у деревни Павловское — установили в Домодедово. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.
Установленные границы определяют территорию археологического памятника, а режим использования — обязательные требования к сохранению объекта.
На территории Селища обнаружили фрагменты круговой керамики указанного периода. Это говорит о том, что в прошлом здесь существовало поселение и велась хозяйственная деятельность.
