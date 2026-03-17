Границы археологического памятника XVI–XVIII веков установили в Домодедово

Границы археологического памятника XVI–XVIII веков — Селища у деревни Павловское — установили в Домодедово. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Установленные границы определяют территорию археологического памятника, а режим использования — обязательные требования к сохранению объекта.

На территории Селища обнаружили фрагменты круговой керамики указанного периода. Это говорит о том, что в прошлом здесь существовало поселение и велась хозяйственная деятельность.

