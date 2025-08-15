Григорий Артамонов и Вячеслав Фетисов вручили паспорта юным жителям Подольска

Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым вручил подросткам округа их первые паспорта. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что в регионе за июнь вручили паспорта 428 подросткам.

В числе ребят, получивших паспорта из рук главы округа, — подростки, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, а также те, кто занимается волонтерской деятельностью.

«Желаю смело мечтать, открывать для себя новое, стремиться к высоким целям и всегда помнить о своих корнях. Пусть ваш путь будет честным, достойным и успешным, а рядом будут люди, готовые поддержать и вдохновить», - обратился к ребятам глава Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил паспорта 35 подросткам.