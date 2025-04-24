Губернатор Воробьев рассказал о форуме «Вызов Подмосковья»

В Подмосковье в четверг и пятницу, 24 и 25 апреля, проходит форум «Вызов Подмосковья», на который пригласили врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой помощи из различных регионов России и других стран — Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Более 400 человек участвуют очно, еще 1,2 тыс. — онлайн. Все они ежедневно работают в сложных условиях и спасают жизни. Спасибо Минздраву России за поддержку — вместе мы развиваем систему здравоохранения», — написал он.

По его словам, в регионе в скорой работают 9,8 тыс. человек, 7,6 тыс. из которых — в выездных бригадах. Губернатор подчеркнул, что их работу стараются облегчить. Так, например, внедряют цифровые технологии и выдают планшеты, которые помогают быстро получать информацию о пациенте. Кроме того, действует IP-телефония, чтобы врачи могли расшифровывать кардиограммы по пути в больницу.

Воробьев также рассказал о поддержке медиков в Подмосковье. Им доступна компенсация аренды жилья, социальная ипотека, программы «Земский врач/фельдшер» и не только.

В регионе насчитывается 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. В 2025 году новые посты открылись в Хотьково, Красногорске, Балашихе и Мытищах, вскоре они появятся в Ленинском округе, Можайске и Ступино, а также в Сергиевом Посаде.

Помимо этого, обновляется автопарк — за пять лет удалось заменить 695 машин. В работе задействованы 884 скорые: 794 класса B и 90 реанимобилей.

«Техническое оснащение и инфраструктура играют ключевую роль в работе скорой помощи, но не менее важен обмен опытом и знаниями — именно этому мы и посвятили форум „Вызов Подмосковья“, — заключил губернатор.

Участники форума разберут наиболее сложные случаи, с которыми сталкиваются работники скорой, поделятся своим опытом и передовыми методиками, примут участие в мастер-классах. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль подчеркнул, что у специалистов скорой «очень ответственная работа», потому что от них зависит жизнь людей.

В рамках съезда Андрей Воробьев вручил областные награды работникам скорой помощи. Так, например, ее получил водитель Николай Капустин. Кроме того, на съезде также развернута выставка медицинской техники и оборудования.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.