Григорий Артамонов поздравил полицейских Подольска с профессиональным праздником

Глава Подольска вручил муниципальные награды сотрудникам полиции

Фото: [t.me/GrArtamonov]

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил сотрудников полиции округа с профессиональным праздником и вручил отличившимся правоохранителям муниципальные награды.

К поздравлениям главы округа присоединились председатель горсовета Игорь Науменков и депутат Московской областной думы Павел Максимович.

«В зале сегодня были и те, кто много лет в строю, и совсем молодые сотрудники. В этом — особая сила: преемственность, доверие, уважение», - отметил Артамонов.

Он поблагодарил полицейских за работу и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

