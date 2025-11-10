Григорий Артамонов поздравил полицейских Подольска с профессиональным праздником
Глава Подольска вручил муниципальные награды сотрудникам полиции
Фото: [t.me/GrArtamonov]
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил сотрудников полиции округа с профессиональным праздником и вручил отличившимся правоохранителям муниципальные награды.
К поздравлениям главы округа присоединились председатель горсовета Игорь Науменков и депутат Московской областной думы Павел Максимович.
«В зале сегодня были и те, кто много лет в строю, и совсем молодые сотрудники. В этом — особая сила: преемственность, доверие, уважение», - отметил Артамонов.
Он поблагодарил полицейских за работу и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.