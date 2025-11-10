Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил личный состав ГУ МВД России и ветеранов ведомства с Днем сотрудника органов внутренних дел. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Особая благодарность тем, кто добровольно участвует в специальной военной операции. Ваша решимость, стойкость и верность присяге — пример настоящего патриотизма», — подчеркнул он.

По его словам, в регионе насчитывается более 30 тыс. сотрудников МВД, с начала 2025 года им удалось раскрыть свыше 37 тыс. преступлений, в том числе 674 — прошлых лет. Этому способствовали оперативно-розыскные мероприятия, борьба с экономическими и киберпреступлениями и другая работа.

Воробьев также поблагодарил начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова и его команду за профессионализм, верность долгу и повседневную службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.