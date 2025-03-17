Губернатор Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в Подмосковье
Воробьев: в Подмосковье зафиксировали нехватку учителей математики и русского
Фото: [Пресс-служба губернатора Московской области]
В подмосковных школах есть нехватка учителей математики и русского языка. Об этом в ходе оперативного совещания с правительством Московской области и главами округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вся наша вовлеченность в поиск новых учителей очень важна», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, в образовательные учреждения региона важно привлекать больше высококвалифицированных педагогов. Губернатор подчеркнул, что тема образования находится в приоритете в регионе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.