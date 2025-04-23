Григорий Артамонов пригласил жителей на кадровый форум «Подольск — город возможностей»

Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил жителей городского округа на кадровый форум «Подольск — город возможностей», который пройдет 25 апреля в концертном зале администрации.

Глава отметил, что мероприятие приурочено к празднованию 1 Мая и будет актуальным для всех, кто находится в поиске работы и задумывается о развитии карьеры.

В рамках форума будут организованы тематические и интерактивные локации, профориентационные встречи и многое другое. Будут представлены ведущие предприятия округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о доходах медицинских специалистов в регионе. Он отметил, что их будут регулярно индексировать.