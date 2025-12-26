Губернатор Подмосковья поздравил филиал МГИМО в Одинцово с юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов поздравили филиал вуза в Одинцово с юбилеем. Ему исполнилось 10 лет.

«Я благодарен Сергею Викторовичу Лаврову и Анатолию Васильевичу Торкунову, что когда-то они в нашу идею поверили, и было принято решение создать в Подмосковье филиал МГИМО. Сегодня мы слышим положительные отзывы о том, какие ребята приобретают здесь знания, получают навыки, какую имеют востребованность после окончания учебы. Это и была наша главная цель – чтобы дети, заканчивающие учебное заведение, легко находили себя в жизни, чтобы был спрос на профессии, которым тут обучают», - сказал губернатор.

Он также пожелал всем 2,5 тыс. студентов продолжать решать задачи и по учебе, и в жизни, а также уметь думать — в условиях развития ИИ. Кроме того, глава региона объявил коллективу филиала благодарность губернатора Московской области.

Филиал МГИМО был создан на базе Одинцовского гуманитарного университета. За 10 лет отсюда вышли уже более 4 тыс. выпускников. Филиал входит в топ-10 вузов страны по определенным направлениям подготовки и занимает третье место среди филиалов университетов по качеству приема абитуриентов.

Филиал представляет собой крупный университетский комплекс площадью 16 тыс. кв. м. В нем обустроены мультимедийные и лингафонные аудитории, кабинеты для деловых игр и тренингов, IT-лаборатории, компьютерные классы, библиотека, конференц-залы, столовая на 300 мест, два студенческих кафе, спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница.

В декабре здесь достроили студенческое общежитие — это 4-этажный корпус площадью порядка 4 тыс. кв.м., рассчитанный примерно на 160 жильцов. В здании построены двухместные номера с ванными и кухнями. Заселение начнется во втором семестре.

«Я хотел бы выразить сердечную благодарность правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который на протяжении всех лет существования нашего филиала оказывал неизменную поддержку. И вот нам сделан подарок к 10-летию – в кратчайшие сроки построено общежитие, которое уже в будущем семестре примет первых студентов. Причем, не только из области, Москвы и российских регионов – Одинцово сегодня стало также центром притяжения ребят, которые приезжают из-за рубежа», - сказал Анатолий Торкунов.

В филиале МГИМО реализуются 18 программ по 10 направлениям. С 2017 года областное правительство выделяет пять губернаторских грантов на бесплатное обучение в вузе. В конкурсе могут принять участие выпускники школ региона. Всего было предоставлено 42 гранта.

Еще одно важное направление сотрудничества Подмосковья и МГИМО – поддержка участников СВО. В этом году на базе Одинцовского филиала обучение по программе профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» прошли 19 ветеранов боевых действий. Курс был разработан базовой кафедрой Министерства ЖКХ Подмосковья при сопровождении 30 экспертов. В 2026 году планируется организовать обучение еще 20 ветеранов, а также ввести новые курсы – по ИИ и информационной безопасности.

