Гуманитарный груз отправили из Дубны на передовую в День воссоединения новых регионов с РФ

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Фото: [пресс-служба администрации г. о. Дубна]

Гуманитарный груз отправили из Дубны на передовую в День воссоединения новых регионов с РФ. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Гуманитарную помощь собрали по инициативе главы городского округа Максима Тихомирова. Пооддержку оказали активисты «Молодой Гвардии», неравнодушные жители и организации.

Всего было собрано полторы тонны груза. Это электроплиты, чайники, микроволновые печи, сладости.

Автомобиль с гумпомощью уже прибыл в распределительный центр. Оттуда груз передадут бойцам.

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