Гуманитарный груз отправили из Дубны на передовую в День воссоединения новых регионов с РФ
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Гуманитарный груз отправили из Дубны на передовую в День воссоединения новых регионов с РФ. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Гуманитарную помощь собрали по инициативе главы городского округа Максима Тихомирова. Пооддержку оказали активисты «Молодой Гвардии», неравнодушные жители и организации.
Всего было собрано полторы тонны груза. Это электроплиты, чайники, микроволновые печи, сладости.
Автомобиль с гумпомощью уже прибыл в распределительный центр. Оттуда груз передадут бойцам.