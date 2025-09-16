Химкинские баскетболистами выступили амбассадорами Школьной лиги Подмосковья

Спортсмены из баскетбольного клуба «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев стали амбассадорами Школьной лиги Подмосковья, вскоре они проведут мастер-класс для юных спортсменов, расскажут про особенности игры в баскетбол и представят свой клуб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Концепцию единой школьной лиги разработали в 2024 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. К проекту также присоединились Евгений Алдонин, Дмитрий Губерниев, Виктор Кейру, Сергей Карякин, Роман Широков и другие спортсмены.

В новом сезоне участниками Школьной лиги станут более 50 тыс. школьников. Торжественная церемония открытия запланирована на 9 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.