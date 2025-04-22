Химкинские баскетболисты обыграли команду ЦСКА-2

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду ЦСКА-2 в полуфинальной серии чемпионата Суперлиги со счетом 95:86. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в конце игры баскетболисты сравняли счет, поэтому матч завершился в овертайме.

«Дополнительная пятиминутка началась с 6-очкового рывка в исполнении „Химок“, что позволило завершить игру с победным счетом 95:86», — отметили в сообщении.

В среду, 23 апреля, в баскетбольном центре «Химки» пройдет четвертый матч полуфинала Суперлиги. Вход свободный, заключили в пресс-службе.

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