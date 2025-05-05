Химкинские баскетболисты победили команду «Зенит-2»

В рамках домашнего матча чемпионата Суперлиги баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над питерской командой «Зенит-2» в первой игре серии за бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Игра закончилась со счетом 80:68 в пользу химкинских баскетболистов. Второй матч серии за третье место состоится в понедельник, 5 мая. В пресс-службе уточнили, что местные жители могут поддержать спортсменов в баскетбольном центре «Химки» в 19:00. Вход на домашние игры клуба свободный.

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