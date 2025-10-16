Химкинские борцы стали бронзовыми призерами Международного фестиваля школьного спорта

Химкинские борцы приняли участие в Международном фестивале школьного спорта «Россия — Беларусь», который прошел на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», и стали бронзовыми призерами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены состязались в мини-футболе и спортивной борьбе: вольной, греко-римской и женской. Борцы из Химок выступили отдельной командой «Московская область — 2» и одержали победу по вольной борьбе. В общем медальном зачете по спортивной борьбе команда из Белоруссии заняла первое место, борцы из Башкирии — второе, Химки и Москва – поделили третье место. Борца вольного стиля из Химок Мустафу Газмагамаева наградили специальной наградой в номинации «За волю к победе».

«Для Федерации спортивной борьбы в Химках, для наших спортсменов это большой урок. Опыт международных соревнований дорогого стоит», — отметил президент Федерации спортивной борьбы в Химках Игорь Панчук.

В турнире приняли участие более 100 участников из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.