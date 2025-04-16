Химкинские депутаты собрали более 500 тонн гумпомощи для участников СВО

В Химках депутаты местного Совета в рамках проекта «Доброе дело» собрали более 500 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Каждый желающий может присоединиться к волонтерским акциям. Вместе мы делаем большое и важное дело», — подчеркнул депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

В округе работают центры приема гуманитарных грузов, один из них — на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что в проекте «Доброе дело» принимают участие тысячи добровольцев разных возрастов, а также представители бизнеса и организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.