Химкинские капоэйристы завоевали три медали на областном чемпионате

Спортсмены из Химок группы Escalada Capoeira приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по капоэйре и завоевали три медали – две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, тренер по капоэйре и акробатике группы Escalada Сapoeira Тимофей Тихонов одержал победу в категории «Мужчины ПРО», Тимофей Крылов – в категории 13-15 лет. Виолетта Гундарева заняла третье место в группе 13-15 лет.

Соревнования прошли в Малом Видном, участниками стали более 70 человек из шести спортивных клубов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.