Химкинские курсанты и офицеры станут участниками парада Победы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Курсанты Академии гражданской защиты МЧС России из Химок примут участие в военном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится в пятницу, 9 мая, на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В парадном расчете Академии гражданской защиты МЧС России будут участвовать офицеры, курсанты и заместители командира парадного расчета из числа офицеров руководящего состава вуза. Его возглавит начальник академии, генерал-лейтенант Виктор Панченков.

В сообщении уточнили, что курсанты и офицеры прошли строгий отбор и тренировались на протяжении нескольких месяцев, чтобы «отточить синхронность движений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.