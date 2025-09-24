Химкинские школьники и активисты сплели маскировочную сеть для участников СВО

В Химках на базе лицея № 21 состоялся мастер-класс по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, в нем приняли участие школьники, педагоги, волонтеры и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Приятно видеть, как ребята своими руками делают то, что действительно пригодится нашим бойцам. Именно это воспитывает в них ответственность и понимание того, что победа складывается из усилий каждого», — отметил Сергей Малиновский.

Участникам рассказали о технике плетения, после чего они изготовили свою сеть. Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в школах, поскольку так молодежь «видит реальный результат своей работы и понимает, что может помочь фронту уже сегодня».

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов напомнил, что в округе регулярно проводят сбор гуманитарных грузов и организуют волонтерские акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.