Химкинские спортсменки завоевали медаль на Всероссийском турнире по фехтованию

«Химкинские фехтовальщики показывают превосходные результаты на различных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и на своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.