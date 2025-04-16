Химкинские спортсменки завоевали медаль на Всероссийском турнире по фехтованию
Фехтовальщицы из Химок завоевали медаль на Всероссийском турнире
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва завоевали командную бронзовую медаль на Всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В состав команды «Химки-1» вошли Алена Квинт, Кристина Макарова, Алиса Золотоноши и Анна Ханамирян.
«Химкинские фехтовальщики показывают превосходные результаты на различных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и на своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Соревнования прошли среди девушек 2010–2012 годов рождения, участниками стали более 200 фехтовальщиков из 15 регионов России.
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