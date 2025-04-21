Химкинские спортсмены одержали победу на турнире по айкидо

Воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химок завоевали награды на турнире по айкидо «Атака-2025», который прошел на территории московского стадиона «Наука» в дисциплинах танто тайсабаки, танто рандори лайт и танто рандори. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, Григорий Павлов занял первое место в абсолютной категории в танто рандори среди взрослых. В группе юношей 16-18 лет в танто рандори победу одержали Богдан Корпусов, второе место заняли Степан Васильченко и Григорий Антипов. Кроме того, Екатерина Семенкова завоевала золото среди девушек 13-15 лет в танто рандори лайт, бронза в той же группе досталась Александре Беловой.

Михаил Полушин занял второе место в младших возрастных категориях от 10 до 12 лет, три бронзы турнира завоевали Александр Собесский, Артем Семенков и Владимир Канаков.

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