Химкинские спортсмены завоевали награды областного чемпионата по лыжным гонкам и автокроссу

Химкинские спортсмены завоевали медали в рамках чемпионата Московской области по лыжным гонкам и автокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они представляют спортивную школу по зимним видам спорта. Так, Владислав Быковский одержал победу на соревнованиях на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, Алена Щербакова – стала бронзовым призером на гонках, посвященных трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе.

Помимо этого, команда спортивной школы ДЮТ «Интеграл» выступила на соревнованиях по автокроссу. В рамках них Кирилл Барбаков выиграл золото и звание лидера этапа Первенства Москвы и Московской области, Макар Шипицын – занял третье место.

«Такие победы — не просто медали. Это пример для молодежи, доказательство, что труд и талант всегда вознаграждаются», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

