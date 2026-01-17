Химкинские спортсмены завоевали награды областного чемпионата по лыжным гонкам и автокроссу
Спортсмены Химок завоевали награды чемпионата по лыжным гонкам и автокроссу
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Химкинские спортсмены завоевали медали в рамках чемпионата Московской области по лыжным гонкам и автокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Они представляют спортивную школу по зимним видам спорта. Так, Владислав Быковский одержал победу на соревнованиях на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, Алена Щербакова – стала бронзовым призером на гонках, посвященных трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе.
Помимо этого, команда спортивной школы ДЮТ «Интеграл» выступила на соревнованиях по автокроссу. В рамках них Кирилл Барбаков выиграл золото и звание лидера этапа Первенства Москвы и Московской области, Макар Шипицын – занял третье место.
«Такие победы — не просто медали. Это пример для молодежи, доказательство, что труд и талант всегда вознаграждаются», — отметила депутат Татьяна Кавторева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.