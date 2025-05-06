Химкинский баскетбольный клуб во второй раз победил команду «Зенит-2»

Баскетбольный клуб «Химки» во второй раз одержал победу в серии за бронзовые медали чемпионата Суперлиги и обыграл питерскую команду «Зенит-2». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Подмосковным спортсменам удалось выиграть со счетом 101:85, в итоге счет в серии стал 2:0. В сообщении уточнили, что третий матч серии за «бронзу», который может стать финальным, пройдет в воскресенье, 11 мая, в Санкт-Петербурге. Игра состоится в зале «Академии Зенит», трансляция будет доступна на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.