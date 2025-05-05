Химкинский депутат помогла собачьему приюту

Депутат городского округа Химки Юлия Мамай совместно с активистами «Единой России» собрали необходимые вещи для собак, находящихся в большом Машкинском приюте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В общей сложности учреждению передали более 50 кг гречневой крупы, а также поводки и пледы.

«С этим приютом я знакома очень давно. Последние несколько лет мы с активистами регулярно ездим к собакам, привозим необходимые вещи и корма. Мы пообщались с его сотрудниками и выяснили, какая помощь еще нужна», — отметила Мамай.

Она уточнила, что жители могут приходить в приют в качестве волонтеров, а также могут забрать питомца домой.

Депутат Евгений Иноземцев добавил, что активисты «Единой России» на постоянной основе поддерживают приюты.

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