Химкинский художник стал лауреатом Всероссийского конкурса детского рисунка

Представитель Химок стал лауреатом Всероссийского конкурса детского рисунка

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Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]

Химкинский художник из изостудии «Радуга» Егор Клишин стал лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе детского рисунка «По дороге к Победе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Замечательный конкурс стал настоящей площадкой для художественного самовыражения детей, и я рада, что Егор смог продемонстрировать свой талант и творческий потенциал», — сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная.

Помимо этого, педагог-художник, руководитель изостудии «Радуга» Наталья Сухарева получила диплом за подготовку победителя. Общественник Егор Ченюк поздравил их с победой и пожелал «продолжать развивать свой талант».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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