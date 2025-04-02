Химкинский художник стал лауреатом Всероссийского конкурса детского рисунка
Представитель Химок стал лауреатом Всероссийского конкурса детского рисунка
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
Химкинский художник из изостудии «Радуга» Егор Клишин стал лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе детского рисунка «По дороге к Победе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Замечательный конкурс стал настоящей площадкой для художественного самовыражения детей, и я рада, что Егор смог продемонстрировать свой талант и творческий потенциал», — сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная.
Помимо этого, педагог-художник, руководитель изостудии «Радуга» Наталья Сухарева получила диплом за подготовку победителя. Общественник Егор Ченюк поздравил их с победой и пожелал «продолжать развивать свой талант».
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