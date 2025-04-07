Химкинский спортсмен занял второе место на чемпионате и первенстве Федерации шахбокса России

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Спортсмен из Химок Арам Симонян представил округ на чемпионате и первенстве Федерации шахбокса России и стал серебряным призером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Представитель луневской спортшколы выступил среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 78 кг.

«Поздравляю Арама и его наставника с достойной наградой! Показать высокий результат в данном направлении — задача не из легких», — сказал лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Муниципальный депутат Глеб Демченко добавил, что шахбокс представляет собой «вызов для тела и разума». Он подчеркнул, что у ребят впереди большое будущее. В сообщении уточнили, что в общекомандном зачете сборная Подмосковья расположилась на восьмом месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.