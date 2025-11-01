Химкинский ветеран СВО освоит госслужбу по программе «Герои Подмосковья»

Руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Александр Александров проходит обучение по региональной программе «Герои Подмосковья», ветерану СВО предстоит освоить основы государственной службы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Через некоторое время по возвращении домой я начал понимать, что не доделал что-то важное, и хотелось продолжить приносить пользу своему государству, внести вклад в развитие своей страны. Когда узнал о старте программы «Герои Подмосковья», решил принять в ней участие. Ожидаю получить ценные советы, навыки и знания, которые можно применить на государственной службе», — поделился Александр Александров.

У финалистов программы есть наставники, у химкинского участника им стала глава округа Елена Землякова. Она помогает ему разобраться в управленческих процессах и делится практическими советами.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.