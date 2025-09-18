Химкинский врач приобрела квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»

Врач из Химок, которая работает неврологом в детской поликлинике, купила двухкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека», ее реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.