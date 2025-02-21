Ход строительства нового корпуса «Квартала Авиаторов» проверили в Балашихе

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области и эксперты подведомственной лаборатории «Мособлстройцнил» проверили ход строительства четвертого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе, работы проходят в рамках второй очереди реализации проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки специалисты оценили качество бетонных конструкций. Стройготовность объекта достигла 21%, на данный момент рабочие выполняют устройство несущих конструкций надземной части здания. На стройплощадке задействованы 43 специалиста и три единицы техники.

Новостройка будет рассчитана на 253 квартиры, их общая площадь составит около 18 тыс. кв. м. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.

Напомним, что следить за строительством объектов в регионе можно в режиме онлайн в приложении «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.