Хореографический коллектив из Подольска победил на международном фестивале

Танцоры из Подольска стали победителями международного фестиваля

Фото: [t.me/podolskadm]

Хореографический коллектив «Юлион» Дворца молодежи Подольска стал победителем IV Международного творческого фестиваля-конкурса «Вдохновение золотого кольца. Суздаль».

Так, коллектив из Подольска получил диплом лауреата I степени в номинации «Народная стилизация» и диплом лауреата II степени в номинации «Народно-сценический танец».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сварщика из области, который победил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

