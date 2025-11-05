Хореографический коллектив из Подольска победил на международном фестивале
Фото: [t.me/podolskadm]
Хореографический коллектив «Юлион» Дворца молодежи Подольска стал победителем IV Международного творческого фестиваля-конкурса «Вдохновение золотого кольца. Суздаль».
Так, коллектив из Подольска получил диплом лауреата I степени в номинации «Народная стилизация» и диплом лауреата II степени в номинации «Народно-сценический танец».
