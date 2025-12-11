Хозяйствующий субъект нарушил Закон о рекламе

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.